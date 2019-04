Resquícios de uma crise

Analisando tudo quanto se tem passado nos últimos tempos à volta da vida do Sporting Clube de Portugal, ressalta uma verdade “lapaliciana”, ou seja, para o pequeno grupo que ainda engloba os mais visíveis contestatários da actual direcção do clube, a sucessão de oito vitórias consecutivas alcançadas pela equipa de futebol comandada por Marcel Keizer tem-se constituído como um autêntico desconforto. A terem-se registado resultados inversos, a praça pública já teria sido invadida e as manifestações ao redor das instalações de Alvalade ter-se-iam mantido a um ritmo avassalador.

É, pelo menos, esta a conclusão que pode retirar-se de declarações ontem proferidas pelo Presidente da Assembleia-Geral em longa entrevista concedida ao canal televisivo do Clube: “Até acredito que haja quem fique feliz porque esta direcção teve um problema."

Rogério Alves referia-se particularmente ao facto de ter chegado ao conhecimento do público a auditoria realizada à gestão da anterior direcção. No entanto, as suas palavras cabem perfeitamente na ideia antes por nós exposta, facto que a maior parte da família leonina certamente reconhece.

A contestação expressa no estádio de Alvalade por alguns saudosistas dos tempos que não voltam tem vindo a esbater-se nos últimos tempos, porque a equipa continua a apresentar serviço, já venceu uma competição nesta temporada e, estando presente na final da Taça de Portugal, reúne condições para se tornar o conjunto mais ganhador da época presente.

Do nosso ponto de vista, parece haver boas razões para não perder muito com manifestações de unidade vindas de quem aplaudiu sempre tudo o que se fez no passado recente em sentido exactamente contrário. Fracturando os sportinguistas, dividindo-os entre bons e maus, convenientes e inconvenientes, amigos e inimigos, tudo o que foi feito ficou como um exemplo tão lamentável que bom será para um Clube com o prestígio e a história do Sporting Clube de Portugal que não volte a repetir-se.