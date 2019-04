Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Tertúlia Bola Branca

Amarelos forçados. Petit bem ou Petit mal?

22 abr, 2019

A fuga de informação sobre nomeações de árbitros para os jogos da I Liga de futebol e a polémica em torno dos jogadores do Marítimo, de Petit, que forçaram o amarelo e não jogam com o Benfica foram temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.