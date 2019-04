Na opinião de Henrique Raposo, existe “um padrão preocupante” no mundo: “os cristãos são a religião perseguida em todo o arco muçulmano”.

Jacinto Lucas Pires considera que não se deve isolar uma religião nem relacionar a atentados com a religião, mas Henrique Raposo chama atenção que existe “um alvo concreto e há do outro lado quem ameaça e quem mata”.

“É perigoso fechar os olhos a isso´”, remata.

No Domingo de Páscoa, oito explosões abalaram o Sri Lanka, sobretudo a capital Colombo, matando quase 300 pessoas, entre as quais um português que se encontrava em lua-de-mel.

Entretanto, na Ucrânia, os ucranianos elegeram um ator e comediante para a Presidência do país. Volodimyr Zelenski tornou-se conhecido numa série de televisão humorística em que fazia o papel de um Presidente acidental empenhado em combater a corrupção.

Na opinião de Jacinto Lucas Pires, esta é uma variante dos populismos a que temos assistido, mas sem ser anti-imigração ou anti-minorias. E compara o percurso de Zelenski com o do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, com as devidas ressalvas.

No seu entender, “a mediatização da política está a mudar os canais através dos quais as pessoas chegam à política ou cargos públicos”.

Henrique Raposo considera que esta eleição resulta de um de dois fatores: de “fake news” provenientes da Rússia ou da expressão de “um povo saturado de guerra, pobreza e corrupção e que votou num escape”.