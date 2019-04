Depois de Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal terem vencido os seus jogos no último fim-de-semana, hoje à noite (20h15) o Sport Lisboa e Benfica entre em campo para no estádio da Luz defrontar o Club Sport Marítimo e assim concluir a jornada trinta da primeira Liga NOS.

A corrida final mantém-se assim intensa e susceptível de gerar enorme expectativa porque ficarão a faltar apenas quatro rondas para se concluir a competição mais importante do calendário português.

Num jogo algo entorpecente, os leões foram à Madeira arrecadar mais três pontos, chegando assim à oitava vitória consecutiva na era Marcel Keizer. Não tem discussão a vitória do Sporting, frente a um adversário que ficou ainda mais perto da descida de divisão.

No estádio do Dragão, os portistas passaram por dificuldades para vencer por um só golo a equipa do Santa Clara. A equipa açoriana revelou-se, mais uma vez, intérprete de uma excelente organização, portadora de um futebol agradável, que o campeão nacional teve dificuldade em derrubar. O cansaço acumulado no desafio com o Liverpool fez sentir os seus efeitos, embora não tem há provocado danos de monta aos comandados de Sérgio Conceição.

Nesta segunda-feira, o Benfica dir-nos-à se também sofre dos efeitos do jogo da Liga Europa.

No jogo com o Marítimo os benfiquistas são favoritos, mas não poderão facilitar.

A recente polémica à volta da utilização de alguns jogadores do Marítimo também vai marcar presença na Luz mas, mais importante do que isso, será o jogo.

Logo se verá como termina.