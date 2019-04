Benfica com depósito (quase) cheio

Num tempo em que por cá vivemos o tempo dos combustíveis e as carências que acontecem em praticamente todo o país, o Benfica, com o depósito quase cheio, prepara-se para hoje à noite concluir uma caminhada difícil com a possibilidade de o fazer desembocar em nova ronda da Liga Europa, a chegada às meias-finais daquela competição da Uefa.

Ainda que entrando em campo, em Franckfurt, com a vantagem de dois pontos, a equipa portuguesa terá de munir-se de todas cautelas face a algumas realidades que não podem ser menosprezadas.

Desde logo, porque a equipa germânica conseguiu marcar, no estádio da Luz, dois golos com apenas dez jogadores em campo, depois porque o único jogador português incluído nos quadros do Eintrack deixou ontem avisos ameaçadores muito claros sobre o que espera o Benfica neste confronto.

Portanto, não se pense que as meias-finais da Liga Europa estão ali à mão de semear.

Para lá chegar o representante português não pode falhar, a começar pelo seu técnico, pelo onze que escolher e pela estratégia que vai definir para um jogo de complicada envergadura e, claro, pela forma como vai ser interpretada pelos jogadores.

Logo se verá como termina esta incursão na segunda prova da Uefa, e se o Benfica vai ter capacidade para se manter em prova, reduzindo assim o futebol nacional a um só representante.

Sim, porque na Liga dos Campeões o Futebol Clube do Porto terminou ontem a sua carreira, depois de um percurso de qualidade que só terminou frente a uma equipa que demonstrou ao longo de dois jogos a sua superioridade.

O resultado do Dragão pode considerar-se pesado, mas a qualificação do Liverpool é sem dúvida indiscutível.