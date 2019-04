União Europeia e o euro. "Europa ou é mais do que é ou não será"

O escritor Jacinto Lucas Pires defende que a União Europeia tem de ser mais do que a defesa do euro e de uma política económica. O comentador da Renascença diz que "a Europa ou é mais do que é ou não será".

Lucas Pires falava a propósito da entrevista que Cavaco Silva concedeu à Renascença, na qual considera, por exemplo, que "o euro é ativo europeu mais precioso" que a sua geração deixa aos jovens.

Já sobre os avisos de que Portugal caminha para ser a lanterna vermelha da zona euro, Henrique Raposo considera que os recados de Cavaco devem ser levados em conta.

Raposo considera que um crescimento económico assente no turismo "não chega".