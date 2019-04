O sistema de pensões é sustentável?

Amílcar Moreira, coordenador do novo estudo sobre "Sustentabilidade financeira e social do sistema de pensões português" para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, é especialista em políticas sociais ativas, pobreza e exclusão social, envelhecimento ativo e política social comparada. Juntamente com a economista Susana Peralta, Professora na Universidade NOVA, especialista em Economia Política e Economia Pública e com moderação de José Pedro Frazão, discutem o sistema de pensões em Portugal.

