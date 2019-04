Ensaio Geral

Há sangue novo no Teatro Nacional D. Maria II

12 abr, 2019 • Maria João Costa

O Ensaio Geral desta sexta-feira foi gravado ao vivo no Teatro Nacional D. Maria II. Os convidados da jornalista Maria João Costa são o escritor Sandro William Junqueira e os encenadores Catarina Requeijo e João de Brito. Com este “sangue novo” (a criar para novos públicos, mas não só) falou-se de teatro para a infância e adolescência, do projeto Panos e das peças “Falas Estranhez?” e “Insuflável”. Como habitualmente, também há espaço no Ensaio Geral para o comentário de Guilherme d’Oliveira Martins.