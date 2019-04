Quinta-feira gorda

O estádio da Luz viveu ontem uma noite entusiasmante que permitiu aos seus apaniguados festejar uma enxurrada de golos, uma exibição de qualidade e o surgimento da estrela maior da noite que dá pelo nome de João Félix.

Previam-se justificadas dificuldades do Benfica frente a uma equipa com uma carreira quase imaculada tanto a nível nacional como internacional. O Eintrack ainda não havia conhecido a derrota na segunda mais importante competição da UEFA e, mais do que isso, para chegar aos quartos-de-final deixara pelo caminho equipas de enorme gabarito como são as do Inter de Milão e do Shakttar Donetz.

Porém, um golo marcado aos 21 minutos e, momentos antes, a redução da formação germânica a dez unidades, lançaram os comandados de Bruno Lage para uma noite de gala, e a quase garantia de qualificação para as meias-finais da Liga Europa.

E, se escrevemos no condicional, é porque a eliminatória pode não ter ficado resolvida com a vitória gorda do Benfica, embora a vantagem de dois golos dê uma certa margem de conforto.

Na Alemanha, a actuar de novo com onze unidades, com o ambiente a seu favor, e capacidade demonstrada de atacar com sucesso a baliza contrária, a equipa de Franckfurt pode acabar por dar a volta e anular a diferença com que regressaram a casa.

Foi a noite de João Félix, um menino cujo nome o mundo já sabe de cor.

Ao marcar três golos, a coroar uma exibição de luxo, a jovem promessa reforçou a cobiça que já se passeia por essa Europa fora.

Para além de tudo isto, Gonçalo Guedes, autor de dois golos do Valência, e Gonçalo Paciência completaram o ramalhete erguido por jovens portugueses que assim voltam a reforçar a confiança que é justo depositarmos no futuro do futebol português.