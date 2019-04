Estará o Brexit a levar os britânicos à loucura?

Ansiosos, deprimidos? Será que estamos a sofrer de insónias por causa da saída do Reino Unido da União Europeia? E será que vai haver mesmo saída?

Sao dúvidas e inquietações que podem mexer com o nosso estado de espírito. Há quem se dê ao luxo de assistir a tudo como se estivesse a assistir a um filme trágico-cómico. Não falta nada, nem pipocas nem bebida. Mas os menos descontraídos sofrem e não é pouco.

Por estes dias, uma sondagem publicada no "The Guardian" indica que, entre 2 mil inquiridos, 83% sentem-se doentes só de ouvir a palavra Brexit. 64% dizem que o processo está a ter consequências para a saúde mental.

Por outro lado, os resultados desta sondagem mostram que até as palavras e os termos usados nas referências ao Brexit mudaram. Se em 2017, era confusão e incerteza. Agora, fala-se de rutura e de caos.

Não é para menos. Porque, afinal, ninguém sabe ao certo o que pode acontecer.

Há quem já se tenha precavido e já saiu do Reino Unido. Para onde? Portugal é um dos destinos dos insatisfeitos do Brexit. Desde o referendo, o número de cidadãos do Reino Unido residentes em Portugal aumentou 36,7%. Serão mais de 26 mil pessoas.

O Brexit devia ter acontecido até às 23 horas de dia 29 de março. Mas, afinal, não.

Theresa May sobreviveu por pouco a uma moção de censura, mas a vitória soube-lhe a pouco. É que por três vezes os deputados britânicos rejeitaram os planos de saída da primeira-ministra. E os números são reveladores da indecisão dominante: 314 - 311; 314 - 312; 318 - 302.

Ou seja não querem o acordo de Theresa May para a saída da União Europeia, mas também votaram contra um não acordo.

O referendo do Brexit foi a 23 de junho de 2016. Desde esse momento até 29 de março, que era a data prevista para a saída, Câmara dos Comuns já passou mais de 500 horas a discutir a forma de consumar o Brexit. Nesse mesmo período, os discursos e declarações de Theresa May totalizaram 33 horas.

E tudo isto para quê? Ninguém percebeu. Afinal, quase três anos depois, ainda não se sabe o que vai acontecer. Se é que vai acontecer.

Mas 52% dos britânicos optaram pela saída e o Governo diz que quer respeitar a vontade do povo.

Vai daí, pede-se só mais um adiamento até 30 de junho. E o quê que se consegue? Uma extensão do prazo até 31 de outubro.

Mas com eleições europeias a 26 de maio, isso obriga o Reino Unido a participar num ato que elege deputados para um parlamento do qual os britânicos querem sair. A menos que os deputados de Westminster aprovem, finalmente, um plano do governo para que a saída aconteça até 22 de maio. Ou seja, cada segundo conta.

Enquanto isso, as capas dos jornais, o tempo das rádios e das televisões vão-se entretendo com estes jogos de bastidores. Só no site desta rádio encontrei mais de 600 títulos de notícias com a palavra Brexit algures lá metida. Dá quase uma notícia sobre este tema a cada dois dias nos últimos quase três anos.

Agora, imagine no resto dos jornais, das rádios e das televisões portuguesas. Milhares de notícias sobre um processo que começou mas não se sabe como acaba.

Razão tinham os romanos: Sic transit gloria mundi... Assim vão as glórias do mundo.