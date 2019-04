Medina: “Parentes diretos não devem ser nomeados, outros só com justificações claras"

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, defende a existência de uma “regra muito clara” sobre as nomeações de familiares para cargos públicos.

Em declarações à Renascença, ao programa Casa Comum, Medina diz que “determinados tipos de nível de parentesco direto [significam] pura e simplesmente um impedimento”. Já as questões que “envolvam familiares com graus mais afastados, devem ser todas tornadas públicas e claras, bem como as suas justificações”.

Medina defendeu ainda uma alteração à lei, dado que esta parece ser “uma matéria tão essencial para os partidos”.

“A partir do momento em que o Presidente da República tem a intervenção que tem, em que o PS diz que está disponível para apresentar uma legislação, creio que é obrigação dos partidos sentarem-se à mesa , discutir o que têm que discutir e já agora tornarem útil uma comissão de transparência para poder aprovar com rapidez o que têm para aprovar”, disse.

As declarações do socialista foram feitas dias depois de o próprio Medina ter estado também no centro desta polémica. Quando estava no Governo, Medina nomeou sua adjunta Stéphanie Sá Silva com quem, mais tarde, viria a casar.

Na edição deste programa, Medina falou ainda sobre o Brexit. O autarca de Lisboa considera que, a realizarem-se as eleições europeias, esse será “na prática um segundo referendo”.