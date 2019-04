Ensino profissional e acesso ao Superior. “Deve ser a faculdade a decidir se aceita o aluno”

Henrique Raposo concorda com um sistema de acesso ao Ensino Superior diferente para os alunos do ensino profissional. O comentador da Renascença acrescenta até que "deve ser a faculdade a decidir se aceita aqueles alunos".

Raposo alude a uma proposta do CDS a anunciar em breve que prevê que sejam as universidades a escolher os alunos, à semelhança do que acontece nos Estados Unidos. "É a faculdade que te escolhe, não és tu que escolhes a faculdade. Isso seria muito interessante", refere.

Sobre este assunto, o escritor Jacinto Lucas Pires também vê com bons olhos um sistema de acesso diferente para os alunos do ensino profissional. "Justiça é tratar diferente o que é diferente", diz.