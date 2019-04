Contas para acertar no dragão

Ninguém tinha dúvidas sobre as dificuldades que esperavam o Futebol Clube do Porto na deslocação a Liverpool, onde mora uma das melhores equipas do mundo. E isso aconteceu logo a partir dos primeiros cinco minutos, momento em que a equipa inglesa marcou o primeiro de dois golos com que viria a selar o jogo de Anfield Road.

Por essa altura ergueram-se fantasmas, os mesmos que têm aparecido regularmente quando os portistas se deslocam à terra da Rainha. Mas não foi por aí que o campeão português quebrou, antes pelo contrário.

E foi apenas aos 26 minutos de jogo que as nuvens negras mais se acastelaram no horizonte portista, deixando aí a ideia de que a sorte do campeão português estava traçada.

E porque a resistência dos comandados de Sérgio Conceição chegou ao limite, ressaltou no final do jogo em Liverpool a ideia de que ficaram contas para acertar, o que só irá verificar-se daqui por uma semana.

Então, no seu estádio, e com o apoio indefectível do público que os acompanha sempre, os dragões têm uma derradeira palavra a dizer, para nessa altura ficar definitivamente decidida a sorte da eliminatória.

Hoje, a nossa atenção estará virada para Amsterdão, onde Cristiano Ronaldo e seus pares encetam um importante diálogo que só acabará em Turim na semana que se seguirá.

Não vai ser um jogo fácil para o campeão transalpino, ao qual se recomenda não perder memória daquilo que ainda há bem pouco tempo aconteceu ao Real Madrid, enxovalhado por um Ajax que parecia condenado à partida.

E, claro, teremos também um aliciante embate entre o Manchester United e o Barcelona.

Os catalães são favoritos, mas nada nos diz que o duelo Pogba-Messi esteja desde já ganho pelo jogador argentino.