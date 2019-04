O professor universitário João Taborda da Gama considera que o “Brexit tem de entrar numa sabática de racionalidade”.

Na opinião do comentador da Renascença, os britânicos têm de “descer à terra e ter uma discussão” que evite a “ruína da economia inglesa”.

Já o eurodeputado socialista Francisco Assis revela-se pouco otimista. “Isto chegou a um ponto tal que já não se vislumbra uma solução razoável”, diz.

O Brexit voltou a dominar o espaço de debate no programa As Três da Manhã, numa altura em que a primeira-ministra britânica tenta um novo adiamento da saída do Reino Unido.