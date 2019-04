O escritor Jacinto Lucas Pires considera que “é muito grave” ter de legislar para evitar nomeações familiares.



“É preciso bom senso e quando o bom senso se torna obrigatório, deixa de ser bom senso”, diz o comentador da Renascença, no espaço de debate do programa As Três da Manhã.

Já Henrique Raposo considera que o essencial é impor uma limitação de mandatos. “Vai sempre haver a tendência de as pessoas chamarem as pessoas em quem confiam”, diz Raposo.