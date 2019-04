Ganhar e ganhar

Nesta correria louca, rumo à jornada trinta e quatro, do quarteto da frente só o Sporting de Braga cedeu terreno e pela segunda vez consecutiva.

De facto, os bracarenses perderam seis pontos em pouco mais de uma semana e por via disso foram apeados do terceiro lugar que lhes pertenceu durante um largo período de tempo.

O beneficiário directo desses desaires minhotos foi, naturalmente, o Sporting Clube de Portugal que não se deixou abater e manteve a sua marcha imparável, caracterizada por vitória em seis jornadas consecutivas.

Num jogo tranquilo, os leões venceram ontem à noite o Rio Ave.

Não se tratou de uma embate muito electrizante, mas felizmente sem casos, o que vai sendo muito raro no actual campeonato.

Por exemplo, em Santa Maria da Feira, o Benfica alcançou um triunfo robusto e justo, mas não isento de polémica, apimentada sobretudo por reacções do concorrente mais directo na conquista do título. Claro que houve decisões discutíveis da equipa de arbitragem, que vão continuar a ser aproveitadas para não deixar apagar a fogueira, mas não há razão para argumentar contra a vitória da equipa de Bruno Lage.

Polémica também não faltou no embate entre os grandes rivais da cidade Invicta.

E, como no estádio do Feirense, também nem todas as decisões do árbitro e seus auxiliares foram correctas.

No entanto, o registo para os portistas é igual ao dos benfiquistas, ou seja, a vitória dos dragões é inquestionável, o que torna as discussões vazias de sentido.