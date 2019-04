Os nazis e a esquerda

O presidente Bolsonaro, em visita de Estado a Israel, confirmou uma afirmação do seu ministro das Relações Exteriores: o nazismo era um regime de esquerda. Isto foi dito à saída do museu do Holocausto, em Jerusalém. No site do Museu na internet, pelo contrário, lê-se que “grupos radicais de direita na Alemanha geraram entidades como o partido nazi”.

O holocausto foi a maior tragédia do século XX e as suas principais vítimas foram judeus. Hoje os judeus têm um Estado, Israel. Mas não aceitam, na prática, que a seu lado exista um Estado palestiniano.

Israel é uma democracia; na próxima semana haverá ali eleições presidenciais. Só que, autoproclamando-se a pátria dos judeus, Israel torna-se uma democracia imperfeita, pois menoriza os seus cidadãos muçulmanos, cujo número tem vindo a subir. O que acontecerá quando, num futuro não muito longínquo, esse número superar a população judia em Israel?

Muita coisa pode e deve ser dita em elogio a Israel. Mas o facto de terem sido dizimados pelo holocausto não autoriza eticamente os israelitas a não respeitarem os direitos humanos dos palestinianos e dos israelitas muçulmanos. Netanyahu não tem o sentido ético dos primeiros líderes do Estado de Israel. E governa com o apoio de partidos da extrema-direita religiosa judaica, que por vezes avançam com exigências francamente antidemocráticas.

Veremos como ficam as coisas depois das eleições de terça-feira próxima. Mas não há dúvida de que Bolsonaro – um político que defende a tortura – veio dar uma ajuda, de extrema-direita, a Netanyahu. Seguiu-se Putin, que, a seis dias das eleições em Israel, devolveu o corpo de um soldado israelita morto numa batalha no Líbano há 37 anos. Netanyahu foi a Moscovo agradecer a notícia a Putin, que não é propriamente um democrata…

Contra a burguesia liberal

O tema da ligação do nazismo e do fascismo à esquerda merece atenção. Começando pelo fascismo, que apareceu primeiro, é um facto que Mussolini foi inicialmente membro do partido socialista italiano – e membro importante, tendo, por exemplo, dirigido o jornal do partido.

Ou seja, Mussolini foi um adversário do capitalismo. Como, embora mais teoricamente do que na prática, foi o nazismo de Hitler. O partido deste não por acaso era nacional socialista.

Quer isto dizer que o fascismo e o nazismo de alguma maneira reagiram contra a burguesia e o sistema capitalista, bem como contra a democracia liberal, que se tornaram dominantes com a revolução industrial. Como foi, nas palavras e não nos factos, o corporativismo da ditadura de Salazar, que teoricamente aspirava a ser um terceiro tipo de regime, entre o nazi-fascismo à direita e o comunismo à esquerda.

Partidos de massas

Por outro lado, o fascismo e o nazismo – não o corporativismo – foram os primeiros partidos de massas que surgiram na Europa. Aí foram modernos, ainda que pelas piores razões. Por isso atraíram, nas primeiras décadas do séc. XX, um razoável número de artistas modernos.

Mas é óbvio que, mais o nazismo do que o fascismo, proclamaram valores tipicamente contrários ao humanismo. Valores pagãos – anticristãos, portanto – como o culto da força e da violência, a desvalorização dos direitos humanos, etc.. Consideravam irremediavelmente ultrapassada a democracia liberal. Também cultivavam o racismo e desprezavam o valor da vida. Estes não são valores e atitudes de esquerda, são de extrema-direita.

Assim, o nazismo e, em menor grau, o fascismo criaram Estados totalitários, tal como o comunismo soviético. Uns e outros coincidiram na negação das liberdades cívicas e políticas e na desvalorização da pessoa humana face ao Estado. Era a extrema-direita contra a extrema-esquerda.

Enganos fatais

Mussolini cedo abandonou o socialismo. E Hitler foi levado ao poder, em boa parte, por grandes empresários alemães, convencidos de que conseguiriam moderar o totalitarismo do “fuhrer”. Enganaram-se redondamente, como se enganaram os sociais democratas alemães, que não fizeram frente a Hitler a tempo.

Hoje, 74 anos depois da derrota do nazismo e do fascismo, aparecem por aí – menos em Portugal do que noutros países, é certo – movimentos de extrema-direita que de algum modo acolhem parte da sinistra herança desses totalitarismos. Movimentos racistas, xenófobos, hostis a imigrantes, cultores do ódio e da violência, movimentos que desprezam a ética e o direito e valorizam a força.

Importa lutar contra a desumanidade que estas tendências neonazis representam. Já todos vimos no que acabaram, na primeira metade do séc. XX, o nazismo e o fascismo. Estamos, portanto, avisados.