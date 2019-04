São Bento à Sexta

Casos, casinhos e a "raiva" de Cavaco

05 abr, 2019

As nomeações e relações familiares no Governo voltam, inevitavelmente, ao São Bento à Sexta, que esta semana tem a participação de Pedro Benevides, editor de Política do Observador. Moderado por José Pedro Frazão e com a presença habitual de Eunice Lourenço, editora de política da Renascença, a conversa tem mais um “momento Marcelo” e inclui ainda as trocas “raivosas” de palavras entre Cavaco Silva e António Costa.