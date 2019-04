Haja calma

O período da temporada futebolística que se vive está a ser, como sempre acontece por alturas como esta, demasiadamente agitado.

Há um título em disputa, e estamos longe de saber qual vai ser o vencedor final, a Taça de Portugal também faz ocorrer erupções vulcânicas e, como se tudo isto não bastasse, a luta na zona das descidas de divisão viu a temperatura subir nos últimos dias de forma de certo modo inusitada.

Apesar deste rol, que deixa pouco espaço para que haja paz no nosso futebol, é o campeonato da Liga principal que chama a si o foco principal e a mais acesa discussão dos adeptos.

A Taça teve, em apenas dois dias, terça e quarta-feira, momentos susceptíveis de proporcionar efervescência a rondar o excesso.

Braga ainda não calou a sua revolta pelo afastamento que considera injusto do seu Sporting, enquanto outro Sporting, o de Lisboa (e de Portugal), vai continuar a festejar, mais do que a qualificação para a final do Jamor, a humilhação que infligiu ao seu rival Benfica, depois deste ter chegado a Alvalade com meia página do passaporte assinado para viagem do próximo dia 26 de Maio.

Realçado, sobretudo, o feito leonino, que teve assinatura especial de Bruno… o Fernandes, (os críticos de Sousa Cintra, responsável pelo seu resgate, têm razões para estar envergonhados), o campeonato volta a primeiro plano, com portistas e boavisteiros a entrarem em acção já logo à noite.

Não será um embate fácil para os dragões, como nunca são, como reza a história, mas jogar no seu estádio representa uma ajuda considerável.

Já em ritmo mais moderado nestas últimas semanas, o FCPorto vai ter de se prevenir contra a intensidade que os panteras vão colocar no jogo.

O Benfica sai no domingo até Santa Maria Feira onde o espera uma equipa à beira da despromoção, o que fica ainda mais à vista face à declaração do seu presidente, Rodrigo Nunes, “o melhor é pensar já na próxima época”. Mesmo com ruptura física à vista, os encarnados poderão não muitas dificuldades em levar de vencida o Feirense.

Finalmente, também no domingo, o Sporting volta ao seu estádio para ali servir de anfitrião ao Rio Ave.

Ainda a viver momentos eufóricos pelo apuramento para a final da Taça de Portugal, os leões têm condições para não se deixarem apear do pódio, onde estão instalados há apenas uma semana.