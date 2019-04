A estrela da noite de ontem em Alvalade confirmou com a sua exibição e o espectacular golo marcado ao Benfica que é, neste momento, sem dúvida, o melhor jogador a actuar em Portugal.

Bruno Fernandes, que já no estádio da Luz havia deixado em suspenso o resultado da eliminatória com outro golo decisivo, selou o derby e deixou em êxtase o público afecto à equipa leonina, ainda que para os saudosistas, reduzidos a meia dúzia, o apuramento para o Jamor tenha representado uma forte contrariedade.

Havia grande e justificada expectativa à volta do clássico dos clássicos, para o qual leões e águias arrancavam em situações diversas.

Do lado do Benfica havia o conforto de um golo de vantagem, escassa, mas real, e o bom momento que a equipa está a protagonizar.

Para o Sporting, com um golo de atraso, jogava-se o que resta da temporada, e podia significar o fim da linha para a equipa e para o seu técnico.

Esta mão-cheia de circunstâncias tornou frenético o inicio do jogo: os leões, conscientes de tudo quanto estava em jogo, atiraram-se ao meio campo do adversário, avisando que estavam ali para virar a eliminatória. O Benfica só teve capacidade para equilibrar aos vinte minutos, tornando o jogo diferente a partir daí.

Não pode dizer-se que tenha sido um espectáculo de qualidade acima da média.

Mas deve afirmar-se que os leões saíram justos vencedores mercê desse golo monumental do fabuloso do Bruno, o Fernandes, a quem os seus apaniguados ficam a dever a segunda presença consecutiva no Estádio Nacional.

No dia 26 de Maio, Sporting e Porto voltam assim a estar frente a frente.

Voltam, sim, porque uma semana antes, também se defrontam no estádio do Dragão na derradeira jornada do Campeonato.