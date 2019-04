​O clássico dos clássicos

Nesta quarta-feira teremos de novo o clássico soa clássicos. Desta vez em Alvalade, e a contar para a segunda meia-final da Taça de Portugal, Sporting e Benfica vão discutir uma presença na final da prova rainha do futebol português, para a qual os encarnados entram com um golo de vantagem que pode não ser determinante para garantir um lugar no Jamor no próximo dia 26 de maio.

O outro lugar foi ontem garantido pelo Futebol Clube do Porto no estádio Municipal de Braga.

Esperava-se este desfecho. Os dragões haviam adregado na cidade Invicta uma vantagem confortável de três golos que não deixava antever qualquer surpresa, mesmo considerando que os guerreiros do Minho iriam colocar em jogo todas as fichas disponíveis.

O Sporting de Braga ainda conseguiu instalar a dúvida quanto ao resultado final, adiantando-se cedo no marcador. Menos contundentes, porque Sérgio Conceição decidiu introduzir sete alterações na equipa, os dragões ficaram aquém de uma exibição e de um resultado que parecia ao seu alcance. Ao contrário, os bracarenses igualaram o nível dos seus grandes dias, mas isso não chegou para que fosse possível chegar a uma remontada histórica.

Deste jogo da Pedreira sobra ainda um reparo para a escolha do árbitro para dirigir o jogo.

Manuel Oliveira dirigira há três dias um outro desafio, o Chaves-Sporting, de forma inqualificável, com críticas de vários quadrantes, razão porque ficam por conhecer razões, enigmáticas, sem dúvida, que terão estado na base da decisão do Conselho de Arbitragem.

Hoje deverá ser dia grande com presença digna de todos os protagonistas em Alvalade. O resultado do jogo entre águias e leões é importante sobretudo pelo que vai representar para o vencedor.

O afastamento não deixará de representar o fim da linha para os leões e para o seu técnico, com as consequências daí advenientes, uma vez que no campeonato a história já chegou ao derradeiro capítulo.

Para o Benfica constituirá um revés de monta que pode vir a ter reflexos no que resta cumprir no calendário da primeira Liga.

Aguardemos na expectativa de virmos a ter um bom e digno espetáculo.