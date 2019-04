A vertigem do poder

Erdogan, presidente da Turquia, sofreu um inesperado desaire eleitoral nas eleições locais de domingo passado.



Há 16 anos no poder, Erdogan é um caso relativamente raro de mudança ao longo da carreira política. Foi um bom primeiro-ministro entre 2003 e 2014. Islâmico moderado, Erdogan foi nessa altura (sobretudo nos primeiros anos como chefe do governo) apontado como um exemplo para países de maioria muçulmana. Procurou, então, democratizar mais o regime turco e respeitou a laicidade do Estado instituída pelo “pai fundador” da Turquia, Ataturk.

Mas Erdogan deslumbrou-se com o poder. Ser presidente da República, com poderes reforçados, passou a ser o seu objetivo. A Turquia realiza eleições, mas hoje dificilmente pode ser classificada como uma democracia. A possibilidade de o país vir um dia a integrar a União Europeia tornou-se nula.

Há anos a paz com os curdos que vivem na Turquia parecia próxima, acabando com o terrorismo curdo e com a forte repressão do Estado sobre esse povo sem pátria. Mas com Erdogan presidente desvaneceu-se essa esperança de paz.

A repressão não aumentou apenas sobre os curdos. Erdogan aproveitou o que pareceu ter sido uma tentativa falhada de golpe de Estado militar, em julho de 2016, para meter na cadeia dezenas de milhares de membros das Forças Armadas, polícias, juízes e jornalistas (a Turquia tem o triste “record” mundial de jornalistas presos),

Perto de 20 mil pessoas foram nessa altura expulsas do Estado. O grande inimigo de Erdogan é hoje um seu antigo aliado, Abdul Gullen, que vive refugiado nos EUA, enquanto os americanos resistirem aos pedidos de extradição formulados pelo presidente turco.

Entretanto Erdogan mandou construir um enorme palácio presidencial em Ankara, a capital. Uma megalomania típica de um ditador: um edifício com mais de mil quartos que custou 270 milhões de euros. Isto, numa altura em que a economia turca começou a dar sinais de recessão, que depois se agravou. A inflação e o desemprego sobem, a lira turca vê descer brutalmente o seu câmbio – o que explicará boa parte dos maus resultados obtidos pelo partido de Erdogan nestas eleições locais.

O grande risco, agora, é que o presidente reforce a repressão na Turquia e governe cada vez mais ditatorialmente. O poder subiu-lhe à cabeça e será muito difícil que regresse o Erdogan moderado e civilizado dos seus primeiros anos como primeiro-ministro.