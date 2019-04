​Taça meio cheia

Chegamos, finalmente, quase dois meses depois, à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os jogos anteriores já estão quase perdidos nas calendas, e faltará inclusive memória daquilo que de mais importante aconteceu nos jogos realizados nos estádios da Luz e do Dragão. Mas vamos por partes.

O Sporting-Benfica ocupará aqui amanhã o espaço que lhe é devido. Trata-se de um jogo transcendente para os dois emblemas, não apenas porque vai representar uma presença na final do Jamor, mas pelo que não deixará de representar no balanço final da temporada.

Hoje, defrontam-se Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto, um embate desigual tendo em conta o balanço favorável acumulado pelos portistas no encontro da primeira mão.

Tendo então vencido por 3-0 a equipa de Sérgio Conceição regressa à Pedreira em situação muito confortável determinada por essa vantagem que à primeira vista parece inultrapassável.

Além disso, os portistas lograram há três dias vencer os bracarenses em jogo do campeonato, embora com alguma polémica à mistura que ainda nestas horas faz sentir os seus ecos.

E esse facto não deixará de ter o seu peso logo à noite quando as duas equipas voltarem a entrar no mesmo estádio onde se viveram emoções de elevado grau há quase setenta e duas horas.

Por tudo isto acreditamos que a taça fique meio cheia, em tons azuis, na noite desta terça-feira.

Amanhã, também à noite, se verá qual o outro tom, verde ou vermelho, que vai juntar-se no precioso troféu que no próximo mês de Maio ficará a saber qual o seu destino final no que toca a esta temporada.