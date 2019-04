Passa a vida a esquecer-se de coisas? Há uma app que deve conhecer

É mais uma ferramenta da Google, que está disponível quer para android, quer para iphones. Chama-se Google Keep é uma aplicação para criar notas.

Imagine que está a cozinhar e dá conta de que faltam coisas em casa. Mas está com as mãos sujas para pegar no papel e escrever. Com o Google Keep pode gravar uma mensagem de voz com o que quer comprar no supermercado e o Google Keep transcreve o que disse.



Com o Google Keep pode também criar listas de coisas a fazer, com hipótese de assinalar as tarefas que já estão cumpridas.

A gestão das notas também é fácil e versátil. Por exemplo, está em frente ao computador e lembra-se que precisa de acrescentar mais alguma coisa à lista das compras. Sem pegar no telemóvel, no computador, através do Gmail, consegue aceder à lista e acrescentar o que precisa.