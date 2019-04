Sustos para todos os gostos

Não era previsível uma jornada tão recheada de sustos distribuídos sobretudo pelos quatro clubes mais em evidência no campeonato da primeira Liga, embora não tivessem sido antes colocadas de parte as prováveis dificuldades que alguns deles iriam encontrar.

É fácil reconhecer que o susto maior esteve instalado no estádio da Luz até aos 84 minutos do jogo que o Benfica disputou com o Tondela, circunstância em que poucos ou talvez nenhuns apostadores possam ter investido.

Ainda que reconhecendo-se a qualidade dos beirões, a verdade é que aos lisboetas não se adivinhava o sobressalto tamanho que vieram a protagonizar. Claro que a vitória do Benfica é o desfecho justo registado no último desafio de sábado, mas a sua exibição terá deixado à vista algum cansaço de uma equipa pressionada pela ansiedade instalada naturalmente em quem vai à frente mas sente a presença “incómoda” de adversários que não cedem. Em Braga, enquanto o enquanto o Sporting local cedeu, o FCPorto seguiu em frente, mantendo-se colado ao parceiro do comando da tabela classificativa. Era um dos desafios de risco para os portistas na recta final do campeonato, e o alarme até chegou a soar com estrondo na Pedreira. Só que no momento em que foi necessário decidir, Sérgio Conceição ousou, enquanto no banco ao lado a nota dominante foi a falta de igual ousadia. Ganharam os dragões. Uma vitória justa que, em contrapartida, fez saltar o adversário minhoto do pódio em que esteve instalado semanas e meses a fio. Nesse pódio, o terceiro lugar passou agora a pertencer ao Sporting Clube de Portugal, uma situação decorrente da vitória obtida em Chaves em circunstâncias também complicadas. Foi o seu quarto triunfo consecutivo que, no entanto, não deve ter deixado completamente tranquilos os seus prosélitos. É que a equipa voltou a não convencer e, por isso, esses adeptos terão boas razões para encarar o jogo de quarta-feira com alguma preocupação.



