Redes sociais: uma ameaça à sociedade e à democracia?

Esta semana, no Da Capa a Contracapa, falamos das Redes Sociais. Que impacto têm na sociedade? Serão elas uma ameaça à democracia? Esta semana são convidados João Villalobos e Miguel Somsen para falarem de redes sociais e os seus feitos na democracia.

João Villalobos, consultor especializado em comunicação institucional e de crise, tento trabalhado com diversas empresas, instituições e personalidades. Antes foi editor de Cultura nos jornais Semanário, Se7e e O Independente.

Miguel Somsen é jornalista e criativo da TVI. Escreveu nas últimas duas décadas em diversas publicações. É professor de escrita criativa e verdadeira estrela do Facebook onde as suas crónicas e as visões do mundo, que vai partilhando em posts diários como MC Somsen, têm uma verdadeira legião de fãs.