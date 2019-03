A direita democrática portuguesa

Como se sabe, um novo movimento político surgiu em Portugal, o Movimento 5.7 liderado pelo deputado Miguel Morgado, deputado do PSD. Não é o embrião de um novo partido, mas uma oportunidade para várias correntes de direita debaterem problemas políticos.

Acentuo a importância do debate neste movimento, uma vez que, segundo o seu líder, nele cabem liberais, conservadores, democratas-cristãos e sociais-democratas não socialistas. Não seria fácil que gente com opiniões políticas tão diversas e algumas delas contraditórias se unisse para apresentar propostas concretas.

A direita portuguesa ou, pelo menos, grande parte dela queixa-se de ter pouco peso cultural e político no nosso país. Não é difícil perceber porquê: quase meio século de ditadura dita de direita serviu de vacina.

A direita não democrática

O regime salazarista não era fascista, mas situava-se numa direita que recusava liberdades cívicas e políticas fundamentais – embora se autointitulasse como uma “democracia orgânica e corporativa”. Essa direita não democrática classificava a generalidade dos seus opositores de comunistas; estes, por seu turno, chamavam fascistas aos adeptos do Estado Novo. Simplismos destes, resultantes mais da luta política do que uma análise séria, devem ser afastados.

Bolsonaro, muito diferente de Salazar, também não é um democrata. Quer celebrar o golpe que iniciou a ditadura militar no Brasil em 1 de abril de 1964, elogia torturadores, faz a apologia da violência, enaltece Pinochet, etc. Recorde-se que Margaret Thatcher protegeu Pinochet, quando este se refugiou no Reino Unido. Não considero esse apoio a um ditador que fez milhares de mortos e desaparecidos uma atitude feliz da “dama de ferro”.

Trump é racista, desculpa os partidários da “supremacia branca”, tolera neonazis, é impulsivo e, sobretudo, é um mentiroso compulsivo. Não fazer ainda mais estragos deve-se à solidez do sistema político dos Estados Unidos, desde a independência. Mas Trump é uma ameaça à democracia e à paz internacional.

Tem sido largamente ignorado, hoje, o contributo dos chamados neoconservadores, que rodearam Bush filho, na instauração de uma cultura que dá o primado à força sobre o direito, que despreza as organizações internacionais e até as alianças dos EUA, e que encara valores éticos como uma fraqueza. Os “neo-cons” criaram, assim, um caldo cultural onde os piores instintos de Trump se afirmam. É a chamada extrema-direita “alt-right” – direita alternativa, obviamente não democrática.

Salvini, o verdadeiro “patrão” do atual governo italiano, é um curioso nacionalista: durante o tempo em que liderou a Liga do Norte (hoje apenas “Liga”) defendeu que a parte Norte da Itália se separasse do Sul, criando um novo país, a Padânia. Este político de extrema-direita

é o campeão da rejeição de refugiados e imigrantes.

Viktor Orbán na Hungria e o partido Lei e Justiça, no poder na Polónia desde 2015, também não querem imigrantes. A ideia, dizem, é preservar a cultura cristã das respetivas sociedades. Um curioso paradoxo: invocar o cristianismo para aplicar políticas contrárias ao Evangelho… Além disso, a “democracia iliberal” húngara (palavras de Orbán) não respeita valores democráticos essenciais, como a liberdade de expressão e a separação entre poder político e sistema judicial.

Demarcar-se da direita não democrática

Todo esse conjunto de falsos democratas está em vias de se juntar numa frente internacional de direita radical, com a preciosa ajuda do antigo chefe da campanha eleitoral de Trump, o ideólogo Steve Bannon. O novo partido espanhol de extrema-direita, o ultra machista Vox, que obteve um bom resultado nas eleições autonómicas na Andaluzia, tem beneficiado do apoio de S. Bannon.

Se a direita se quer afirmar em Portugal terá de recusar sem ambiguidades nem cedências a extrema-direita, que não é democrática. A propósito do Movimento 5.7 escreveu no jornal “Negócios” do passado dia 26 Adolfo Mesquita Nunes: “Anda por aí um conjunto de gente apostada em fazer nascer a direita musculada e supostamente verdadeira, a que é nacional e nos vai salvar do globalismo, a que não desconfia de Orbán, a que se excita com Putin, a que se delicia com Bolsonaro – uma direita que só por favor pode encontrar conforto no manifesto do Movimento”.

Se a direita ainda tem voz no nosso país muito o deve ao CDS de Diogo Freitas do Amaral e Adelino Amaro da Costa, que criaram uma direita democrática, apesar dos ataques de que em 1974 e 1975 foram alvo por parte dos comunistas e da extrema-esquerda, forças que não eram nem são democráticas. Agora, a democracia portuguesa só teria a ganhar com uma sólida direita democrática.