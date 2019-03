Ensaio Geral

"Teatro é a terapia" da ministra da Cultura

30 mar, 2019 • Maria João Costa, com assistência técnica de Diogo Rosa

O Ensaio Geral desta sexta-feira foi gravado ao vivo no Teatro Nacional D. Maria II, no Dia Mundial do Teatro. Os convidados são a ministra da Cultura, Graça Fonseca, os fotógrafos Paulo Catrica e Filipe Ferreira; e Filipe Figueiredo, o curador da nova exposição de fotografia com o espólio de José Marques que está patente no D.Maria II. Espaço também para as sugestões semanais de Guilherme d’Oiveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).