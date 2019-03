São Bento à Sexta

​A lealdade de Zeca e as picardias presidenciais

29 mar, 2019 • Eunice Lourenço

Outro tema em destaque na edição deste programa foi as relações familiares no Governo, esta semana com as editoras de política da Renascença, Eunice Lourenço, e da Sábado, Maria Henrique Espada.