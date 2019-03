Sábado a três

Basta olhar para o calendário para concluir que de todos o Futebol Clube do Porto se apresenta como o clube que pode ter a tarefa mais complicada. Por outro lado, também não pode ser posta de lado a incomodidade do seu adversário de amanhã, o Sporting de Braga, com o qual nem sempre tem sido fácil a acertar as contas.

Mas comecemos pelo líder Benfica que parece ter, entre todos os seus pares, a tarefa menos complicada. Jogar no estádio da Luz, contra o Tondela, poderá não significar um passeio para os comandados de Bruno Lage, mas a verdade é que lhes assenta a clara probabilidade de se saírem sem uma beliscadura sequer deste cotejo.

Face ao excelente momento que o Benfica atravessa não é ousado arriscar uma vitória tranquila, acrescida do facto de quando entrar no relvada da Luz ter já conhecimento dos desfechos dos desafios protagonizados pelos seus mais directos rivais.

O Sporting Clube de Portugal vai a Chaves em momento algo instável, sobretudo devido à mais que provável ausência de Bruno Fernandes, a que se junta um histórico pouco feliz da equipa lisboeta. Ver-se-à como Marcel Keizer vai proceder à escolha de uma alternativa capaz de fazer algo susceptível de minorar os estragos provocados pela ausência do melhor jogador dos leões, quiçá melhor jogador do campeonato, assim considerado quase unanimemente.

Na Pedreira, o Sporting Clube de Braga continuará a overdose Futebol Clube do Porto.

Depois de ter perdido para a Taça de Portugal por um resultado esclarecedor, os minhotos vão seguramente empenhar-se no sentido de fazer esquecer esse desaire e, por outro lado, preparar o jogo que se seguirá, de novo a contar para a prova rainha do futebol português.

A partir de domingo ficarão em falta sete jornadas do campeonato, ou seja 21 pontos, para se atingir o fim do caminho.

O que significa que independentemente do que acontecer amanhã, ficarão ainda muitas histórias para contar.