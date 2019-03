Conselho de Diretores

Nomeações familiares no Governo. “Não é bonito”

29 mar, 2019

O pingue-pongue entre Costa, Marcelo e Cavaco sobre as relações familiares no Governo, a descida do défice para 0,5% em 2018, foram temas em destaque no Conselho de Diretores desta semana, com Graça Franco e Henrique Monteiro.