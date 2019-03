​Casa Comum

Fernando Medina contra "desvalorização" de alegados crimes de Rui Pinto

27 mar, 2019 • Redação

A morte do antigo secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos, a redução para 0,5% do défice em 2018, a devastação provocada pelo ciclone Idai em Moçambique e o caso de Rui Pinto - hacker para uns, denunciante para outros – foram temas em destaque no programa Casa Comum desta semana, com o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.