Árbitros fora de jogo

A notícia não mereceu parangonas mas a sua importância é irrefutável: O mundial de sub-20 anos, que vai decorrer na Polónia entre 23 de maio e 15 de junho próximos não contará com a participação de árbitros, exceptuando-se a presença de Artur Soares Dias integrando a equipa do VAR.

Isto significa que, mais uma vez, a Fifa chutou para canto a arbitragem portuguesa, o que confirma o “alto conceito” em que é tida pelo organismo que dirige o futebol mundial. Parece estranho, mas não é.

Depois de ter promovido a profissionalização dos árbitros e de ter sido o primeiro a adoptar o vídeo-árbitro, fica bem à vista que as mais altas entidades responsáveis a nível global continuam a olhar com muita desconfiança para tudo aquilo que acontece entre nós e, sobretudo, pelo que se passa no seio da arbitragem.

Os casos sucedem-se a um ritmo avassalador, e tanto dentro como fora dos estádios, há quase todos os dias motivos para notícias pouco abonatórias e para a discussão de casos que passam, quase sempre, pela falta de credibilidade de alguns dos agentes, e também da falta de respostas daqueles a quem compete actuar para cortar os males pela raíz.

Para este campeonato do mundo estão nomeados 21 árbitros, 42 árbitros assistentes e 2º VAR. Como dissemos antes, apenas Artur Soares Dias integra esta lista, mas para desempenhar uma função colocada em terceiro lugar da escala.

Esta lição, mais uma, não deve ser menosprezada. Estamos numa fase delicada das competições, um tempo que os árbitros deverão aproveitar para ajudar a reduzir o descrédito em que a arbitragem portuguesa está afundada.