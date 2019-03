​Ora bolas

O adversário parecia mais acessível, protagonista de um futebol mais aberto e talvez mais ao alcance da nossa seleção. No entanto, o resultado final não diferiu daquele que se havia registado três dias antes, o que equivale por dizer que com apenas dois pontos conseguidos nas duas primeiras jornadas na fase de grupos do Europeu-2020, a nossa carreira fica algo comprometida.



Restam seis jogos até ao próximo mês de Novembro e isso significa que a seleção portuguesa pode ainda conquistar mais 18 pontos. Claro que é aleatório pensar desta forma tão simplista.

Como é igualmente ousado imaginar que será possível vencer na Sérvia no próximo dia 7 de Setembro e da mesma maneira na Ucrânia no dia 14 de Outubro seguinte.

Pelo meio fica igualmente a obrigação de vencer os quatro jogos com a Lituânia e com o Luxemburgo.

Como escrevemos ontem eram previsíveis algumas mudanças na equipa portuguesa, o que acabou por acontecer, tendo-se igualmente registado uma assinalável melhoria da produção dos escolhidos por Fernando Santos. Mas, mesmo tendo em conta as também reconhecidas debilidades sérvias no seu sector defensivo, e não obstante as muitas oportunidades verificadas, não foi possível ir além de um empate a uma bola.

Claro que fica também no rescaldo do jogo da Luz um acertado lamento devido ao erro do árbitro polaco que omitiu uma grande penalidade favorável à seleção portuguesa e que poderia ter mudado a face do jogo.

Finalmente, poder-se-à dizer que o apuramento final para o Euro do próximo ano não fica em causa depois desta jornada dupla.

Só que, quanto a deslizes temos de ficar por aqui.