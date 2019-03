Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

H. Raposo

"Quem quer casar com um socialista?"

25 mar, 2019

Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires comentam as relações familiares existentes dentro do Governo e a ilibação de Donald Trump na alegada conspiração com a Rússia para prejudicar Hillary Clinton nas eleições.