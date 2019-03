“Agenda do clima tem que estar na agenda todos os dias”

Em tempo de seca e de protestos juvenis, Sofia Guedes Vaz e Alfredo Cunhal Sendim falam de cidadania e ambiente na edição desta semana do programa Da Capa à Contracapa.



Sabem que defender a natureza e o meio ambiente é dever consagrado na Constituição. Sentem que cuidar da “casa comum” é responsabilidade ética e religiosa. Mas, no dia a dia, quantos portugueses estão conscientes de que a preservação do planeta é uma questão de sobrevivência, que proteger os recursos naturais do seu país é um exercício de cidadania?

A investigadora Sofia Guedes Vaz e engenheira ambiental de formação, doutorada em Filosofia da Natureza e do Ambiente. É autora do ensaio “Ambiente em Portugal”, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

Alfredo Cunhal Sendim é engenheiro zootécnico de formação. Tornou-se nas últimas décadas uma figura de referência internacional para quem se dedica à agricultura biológica. Gere a Cooperativa de Usuários do Freixo do Meio, uma herdade e comunidade onde se recupera o montado alentejano e onde exerce agroecologia.

