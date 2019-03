Ensaio Geral

O grito de Graça Morais

23 mar, 2019 • Maria João Costa, com sonorização de José Moreira

No Ensaio Geral desta semana, a primeira exposição da pintora Graça Morais no Museu de Arte Contemporânea no Chiado, em Lisboa, a nova exposição do MAAT sobre fotografia de arquitetura; o novo livro de João Luis Barreto Guimarães, que celebra 30 anos de carreira poética; o novo disco dos portugueses Mundo Cão; o cartaz do Festival de Música de Leiria; e as sugestões semanais de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).