São Bento à Sexta

“Bomba eleitoral” deixa “PSD irritado com uma coisa boa para as pessoas”

22 mar, 2019

Adolfo Mesquita Nunes trocou a vice-presidência do CDS por um cargo na administração da Galp e os descontos nos passes sociais em ano de eleições foram temas em destaque no São Bento à Sexta desta semana, com Eunice Lourenço, editora de política da Renascença; e Helena Pereira, editora executiva do Público.