É preciso correr meia maratona para eliminar as calorias de uma francesinha

É sexta-feira, estamos com o fim de semana à porta. Com mais tempo livre, é natural que dediquemos parte desse tempo à mesa com os amigos e que haja abusos. E os abusos pagam-se na balança e na roupa.

Por isso, se abusar, corra atrás do prejuízo. Literalmente. Por exemplo: se comer uma francesinha com batata frita mais uma cerveja vai juntar sensivelmente o mesmo número de calorias que deveria ingerir no espaço de 24 horas: 1450 calorias. Se for ao jantar, é um exercício e tanto para o seu metabolismo.

Quantos quilómetros precisa de correr para eliminar esta bomba calórica? De acordo com dados do Instituto Ricardo Jorge, seria preciso correr 21 quilómetros, o equivalente a meia maratona para dar cabo de 1450 calorias.

Mas não desespere, porque há uma alternativa. É possível retirar 500 calorias a este programa da francesinha. Basta substituir a batata frita por uma salada e a cerveja por água gaseificada com rodelas de limão. Se seguir estes conselhos, terá de correr apenas 12 quilómetros para eliminar as calorias acumuladas.

Só menos 9 quilómetros a correr e dar cabo da francesinha e dos seus tradicionais acompanhamentos? Mas francesinha não é coisa que se coma todos os dias. Por isso se é para a desgraça, que seja em grande.