Movimento 5 de Julho vem trazer debate político "para um nível de pensamento mais elaborado"

O eurodeputado socialista Francisco Assis aplaude a criação do Movimento 5 de Julho. O comentador da Renascença considera ainda que este movimento surge no âmbito da "reorganização da direita em Portugal".

"Temos de seguir com atenção e com respeito, mas não sei o que pode trazer", diz Assis, ressalvando, no entanto, ter a certeza que o movimento "vai trazer o debate político para outro nível, que é um nível de debate com pensamento mais elevado".

O assunto esteve em destaque no espaço de opinião no programa desta quinta-feira, a propósito da entrevista concedida à Renascença pelo porta-voz do partido.

Na mesma linha, o professor universitário João Taborda da Gama considera que este movimento vem "responder a uma necessidade da sociedade portuguesa" e admite a hipótese do movimento vir a apresentar um candidato às próximas eleições presidenciais.