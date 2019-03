Há dez anos, quando se multiplicavam os estragos da irresponsabilidade de muitos gestores bancários que venderam pacotes de títulos de créditos bancários sem saberem bem o que faziam, vários Estados tiveram que entrar com dinheiro dos contribuintes para evitarem desastres económicos maiores.



Falou-se então na conveniência de reduzir o tamanho dos grandes bancos. E de acabar com bancos “too big to fail”, demasiado grandes para os poderes públicos os deixarem falir, dadas as consequências sistémicas – isto é, os problemas em cadeia que uma falência destes bancos provocariam na atividade económica.

Ficou gravada na memória de todos a falência do Lehman Brothers em setembro de 2008, que desencadeou um pânico financeiro mundial. Tratava-se do quarto maior banco de investimento dos EUA.

Mas a crise de há dez anos parece hoje esquecida. É assim que vemos os dois maiores bancos da Alemanha, o Deutsche Bank e o Commerzbank, a negociarem uma provável fusão. Aliás, esta é a segunda tentativa para unir os dois bancos.

A chanceler Merkel alheia-se desta fusão, mas o seu ministro das Finanças, o social-democrata Olaf Scholz, é um entusiasta da fusão entre o Deutsche e o Commerzbank. Naturalmente, os sindicatos receiam a vaga de despedimentos que se seguiriam à fusão, por isso estão contra.

Há quem esteja contra por outros motivos, relacionados com os riscos para uma sã concorrência bancária decorrentes de um banco gigante. O regulador financeiro chefe da zona euro, o italiano Andrea Enria, deu a entender ao “Financial Times” que aquela fusão não lhe agrada. E criticou a tendência para criar, a nível europeu e nacional, grandes empresas (campeões europeus e nacionais) para competirem com sucesso a nível global.



Há semanas a comissária europeia da concorrência, Margrethe Vestager, chumbou a fusão entre a alemã Siemens com a francesa Alstom, no setor ferroviário. Paris e Berlim não gostaram e pretendem favorecer os tais “campeões europeus”. Esta tendência, além de prejudicar os consumidores da UE, ameaça as empresas de menor dimensão (como a s portuguesas) e, refreando a concorrência, não promove a inovação nem a melhoria de uma autêntica capacidade competitiva. Como aqui referi, o primeiro-ministro português discorda, e bem, dos “campeões europeus”.

Por violações da concorrência (práticas publicitárias abusivas), a comissária europeia M. Verstager aplicou agora uma terceira multa à Google, de 1,5 mil milhões de euros. Mas o mandato desta corajosa comissária termina em novembro. Vamos ter saudades dela.