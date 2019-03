Dia da Árvore. Um eucalipto pode render até 24 mil folhas A4

Esta quinta-feira é Dia da Árvore, só é pena que alguns de nós não tenham a necessária consciência da importância deste recurso natural, basta olhar para os números da área ardida.

Globalmente, 2018 foi muito melhor do que o trágico ano de 2017. Mas foi o ano do maior incêndio florestal da Europa, na serra de Monchique. Arderam 27 mil hectares de floresta, que vão ser compensados com 75 mil árvores custeadas pelos passageiros de uma conhecida companhia aérea de baixo custo.

Mas voltando a 2017, 80% do pinhal de Leiria desapareceu em chamas. Só que 80% das árvores plantadas para reflorestar as matas do litoral morreram. É mais do dobro da taxa de mortalidade considerada normal para a região. Um facto que o Instituto para a Conservação da Natureza justifica com as altas temperaturas do verão passado que dificultaram a sobrevivência das árvores mais jovens.

Vai ser preciso que o tempo ajude a fazer vingar o investimento de 18 milhões de euros anunciado para as matas do litoral centro até 2022. Ou seja, é preciso muita chuva no outono e primaveras não muito secas. E tendo em conta o cenário dos próximos dias, o cenário não é lá muito animador.

Mas neste dia da árvore, vale a pena deixar um conselho para que poupe papel. Sabia que um eucalipto pode render até 24 mil folhas de papel A4? E que são necessárias 11 árvores para produzir uma tonelada de papel?

E que cada português consome mais ou menos 100 quilos de papel por ano? Curiosamente, é o dobro do consumo per capita no Brasil.

É muito, mas podia ser pior. Os finlandeses, que são primeiros neste ranking, consomem em média 340 quilos de papel A4 per capita no espaço de um ano.