Seca e alteações climáticas. Mentalidade dos mais novos “está a mudar”

O comentador da Renascença João Taborda da Gama acredita que as gerações mais novas podem ser as primeiras a ter “imbuída desde sempre uma mensagem ecológica” que leve a uma “alteração de consumos e padrões”.



“Aquilo que se passou com aquela marcha pelo ambiente que se viu na semana passada mostra que alguma coisa está a mudar”, diz o professor universitário, a respeito do protesto contra as alterações climáticas promovido por jovens e adolescentes.

O comentário surgiu a propósito de sinais de alerta no que diz respeito à seca. Janeiro foi o mês mais seco dos últimos 20 anos, o que está a deixar, por exemplo, os agricultores alentejanos muito preocupados.

Já o eurodeputado socialista Francisco Assis diz que preocupa-o sobretudo o cenário de incêndios florestais no verão.

“No ano passado começámos por ter um período de seca, mas depois acabámos por ter um período de alguma pluviosidade e um verão relativamente húmido, que contribuiu fortemente para uma redução muito significativa do número de incêndios. As perspetivas para este ano são diferentes”, diz Assis.