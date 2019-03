A história do Dia do Pai contada em números

Em 2018 nasceram, em média, 224 bebés por dia. Com eles terão nascido alguns novos pais e, com certeza, pais repetentes nesta aventura de educar e ver uma criança crescer, de preferência, saudável e feliz.

Sim, este é o dia do pai super-herói, do pai brincalhão, do pai conselheiro, do pai paciente que, olimpicamente, procura ignorar aquela birra descomunal até que o menino ou a menina se cansem.

Dia do Pai, que na generalidade dos países ocidentais coincide com o dia cristão em que se comemora o dia de São José.

Mas há mais 20 datas diferentes no calendário, que assinalam o Dia do Pai. Na Alemanha, é o dia que em que se assinala 39 dias depois da Páscoa. Na Rússia, 23 de fevereiro. Dinamarca, 5 de junho. Coreia do Sul, 8 de maio. Paraguai, 17 de junho. Polónia, 23 de junho.

E na Tailândia, é quando o rei faz anos. 5 de dezembro é o dia de aniversário de Bhumibol Adulyadej, o monarca que governou a Tailândia durante 70 anos até morrer em 2016. Tinha 88 anos e era, na altura, o chefe de Estado mais velho em funções em todo o mundo.

No mundo, 38 países celebram no terceiro domingo de junho: entre eles, o Afeganistão, Africa do Sul, Albânia, Argentina, Estados Unidos, França, Irlanda, Colômbia, Chile, Qatar, Japão, Turquia, Uruguai, Venezuela, Eslováquia, Malta, México.

Na História, a origem desta celebração terá mais de quatro mil anos. Elmesu, filho do rei Nabucodonosor, da Babilónia, terá moldado uma espécie de postal em argila onde desejava sorte, saúde e uma vida longa ao seu pai. É mais ou menos aquilo que desejamos a alguém que celebra um aniversário. São os votos que formulamos a cada passagem para um novo ano.

É claro que isto dos dias e das suas celebrações inclui, também, uma componente mais comercial.

E para dizer a verdade, o meu telemóvel tem sido entupido de mensagens de incentivo ao consumo, claro está, com direito a grandes descontos. É um ‘vê se te avias’ com perfumes, lojas de roupa, tecnologia. É o que de mais efémero fica desta data festiva.

20 março

Tal mãe, tal filha. Ou tal pai, tal filho. É a expressão que se usa para dizer que uns são a fotocópia dos outros. E parece que há uma idade exata para que isso seja mesmo assim.

Não estou a falar de feitio. Estou a falar de parecenças físicas.

Julian De Silva, um cirurgião plástico do Reino Unido coordenou uma sondagem com 2 mil participantes. A conclusão é que, mais ano, menos ano, todos ficamos exatamente parecidos com os nossos progenitores. Elas ficam iguaizinhas às mães aos 33 anos. Eles ficam tal e qual como os pais aos 34.

Claro que ser parecido com o pai ou parecida com a mãe é natural. É um motivo de natural satisfação para os progenitores. Já para os filhos, pode não ser bem assim.

A idade média para a primeira cirurgia plástica é de 37 anos nas mulheres. E 43 nos homens.