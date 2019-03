​Há lodo no cais

Em Outubro de 2018 o governo português anunciou a criação de uma Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto presidida, desde o passado mês de Novembro, pelo oficial da Polícia de Segurança Pública de seu nome Rodrigo Cavaleiro, deixando portanto estes assuntos de estar sob a égide do Instituto Português da Juventude e do Desporto.



Quatro meses depois não voltou a ouvir-se falar dessa entidade, tampouco do seu principal responsável, o que nos leva a depreender que a sua atividade se confinou ao simples ato da nomeação.

Infelizmente, passou agora haver motivos para a enérgica intervenção do organismo recentemente criado, tendo até em conta o que foi dito pelo Secretário de Estado do Desporto na altura da escolha de Rodrigo Cavaleiro: “trata-se de alguém que possui um vasto currículo e especialização em matéria de segurança, prevenção e combate à violência no desporto”.

Os condenáveis duplos acontecimentos registados no estádio do Bessa e no pavilhão do Dragão não podem ficar no silêncio, e nem sequer basta a oportuna intervenção do Presidente do Sporting tendente não apenas a reclamar justiça mas, sobretudo, a não deixar morrer o assunto. Igualmente, as frágeis intervenções de desculpabilização das agressões ocorridas, sendo importantes, não chegam para colocar uma pedra sobre o assunto.

As pessoas que protagonizaram as agressões registadas devem ser severamente punidas. E nem sequer vale a pena relembrar como funciona a justiça noutros países, particularmente na Inglaterra onde qualquer marginal vê a sua “carreira de adepto desportivo” interrompida.

É verdade que estamos em ano de eleições e talvez por isso não valha a pena mexer nestes delicados problemas.

Daí que não iremos ver, a curto prazo, correntes fortes capazes de agitar o lodo que inunda o nosso desporto.