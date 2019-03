Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Tertúlia Bola Branca

“Custa ver comentários racistas sobre chamada de Dyego Sousa à seleção”

18 mar, 2019

O balanço de uma jornada com vitórias de Benfica, FC Porto, Sporting e Braga, a frescura física dos encarnados em Moreira de Cónegos, o FC Porto com ou sem Brahimi, a chamada de Dyego Sousa à seleção, o VAR e o excesso de paragens nos jogos foram temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.