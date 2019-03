Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

São Bento à Sexta

Confiança na CNE, criticas a Mota Amaral

15 mar, 2019 • Eunice Lourenço

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) nunca falha e conseguiu, mais uma vez, estar no centro de uma polémica pré-eleitoral. É disso que começam por falar Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e João Pedro Henriques, coordenador da seção de Política do “Diário de Notícias”, no São Bento à Sexta desta semana, todo dedicado às eleições europeias. Umas eleições em que Mota Amaral, afinal, não será candidato porque recusou um lugar que não tivesse eleição garantida.