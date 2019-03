15 de março. 40 voltas ao sol e uma mão cheia de #númerosquecontamhistórias

Hoje é um dia especial. É o dia em que não lhe falo dos números dos outros, falo-lhe dos meus. Esta alma que lhe conta as histórias dos números e os números das histórias completa hoje 14 mil 610 dias de vida.

Sou um entre cerca 19 milhões de habitantes da Terra que faz anos neste dia 15 de março. Há 40 anos.

O mais curioso nestes 40 anos é que há uma circunstância que promete acompanhar-me até ao fim dos meus dias. O primeiro amigo que a vida me deu, também veio ao mundo a 15 de março de 1979. 15 minutos antes de mim.

Como é que a vida nos manteve juntos? É uma coisa de família. Na verdade, os nossos pais eram primos afastados. É caso para dizer que uma boa coincidência nunca vem só.

Não fôssemos nós os dois, eu e o meu amigo, e teriam nascido 590 bebés nesse dia em Portugal. Mas a 15 de março de 1979, nasceram 592 novas vidas no nosso país.

Foi o dia 15 de março com mais nascimentos nas últimas quatro décadas. O segundo melhor 15 de março foi em 1980 com 547 nascimentos. E o último dia 15/03 com mais de 500 novos bebés aconteceu em 1984 (527).

Os dados disponibilizados pelo ministério da Justiça dizem respeito a 39 15’s de março, de 1979 a 2018.

Tudo somado, este dia deu ao país um total de 14.928 novos habitantes em 39 anos. Se a partir deste número quiséssemos fazer a média anual de nascimentos, daria 383. Exatamente o mesmo número de nascidos a 15 de março de 1996, o dia em que completei 17 anos.

Mas não é tudo: estes 383 nascimentos registados a 15 de março de 1996 são uma das três capicuas detetadas em nascimentos neste dia. As outras duas correspondem aos dois anos imediatamente anteriores. 363 a 15 de março de 1995 e 393 em 1994.

O 15 de março com menos nascimentos foi em 2014, o último ano da troika. Nasceram 186 bebés, três vezes menos recém-nascidos do que há 40 anos. Talvez, um reflexo da crise que terá adiado os projetos familiares de muitos portugueses. A recuperação tem sido lenta. Em 2018,15 de março trouxe ao mundo 244 crianças nascidas em território nacional. 2,4 vezes menos do que em 1979.