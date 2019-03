​Só há um caminho

Concluídas as diversas rondas da Liga dos Campeões Europeus e apuradas as oito equipas que amanhã vão a sorteio, temos hoje uma jornada também decisiva da Liga Europa que conta com a presença de uma única equipa portuguesa, o Benfica.



Na Liga maior, o nosso representante é o Futebol Clube do Porto, ao qual se juntam Ajax, Barcelona, Juventus, e mais quatro representantes ingleses a saber, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham.

Só por aqui se vê a força do futebol inglês e a indiscutível qualidade do seu campeonato, o melhor de todo o mundo.

Na Liga Europa, o Benfica entra hoje em campo avisado por um resultado negativo carregado da Croácia, onde perdeu com o Dínamo de Zagreb. E embora esse desaire resulte de uma escassa diferença, um-a-zero, todas as cautelas serão poucas para que daí não venham a resultar males maiores.

Ou seja, para o representante português há apenas um caminho: vencer.

E nesse objectivo algo mais tem de ser acrescentado, pois a vantagem de apenas um golo pode abrir caminho a uma surpresa que não se deseja.

Já se viu, pelo jogo de Zagreb, há uma semana, que os lisboetas têm condições para levar de vencida o seu adversário croata. A equipa de Bruno Lage é mais consistente, servida por jogadores de melhor qualidade, e não deixará de ter o suporte desse magnífico 12º jogador que no estádio da Luz costuma ser o embalo para excelentes exibições e resultados a condizer.

No entanto, também não poderá haver facilidades, isto é, o Benfica tem entrar com a sua melhor equipa sem se preocupar com o jogo que vem a seguir, para a Liga portuguesa, e n o qual vai que defrontar o até muito surpreendente Moreirense.

Bruno Lage diz ter estudado bem a equipa que hoje à noite vai ter como adversária.

Esperemos que sim, porque não foi exactamente essa a ideia que ressaltou do desafio de há uma semana.

Para manter o grande objectivo de ir muito longe na Liga Europa, o Benfica precisa de ultrapassar com sucesso o fosso com que se vai deparar.

E não basta apenas um bom resultado, porque será necessária uma boa exibição.