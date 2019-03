​Com dedicatória para Florentino

A noite mágica, mais uma do português Cristiano Ronaldo, esgotou ontem todos os adjectivos para qualificar a sua exibição frente ao Atlético de Madrid e os três golos que construiu e ajudaram a desbaratar a equipa madridista.



Será bom recordar que a grande maioria das previsões apontavam em sentido contrário.

Dispondo de um conjunto compacto, muito solidário, bem organizado, com uma defesa quase intransponível e de forma superior orientado por Simeone, os colchoneros deixaram a capital espanhola confiantes de que não seria possível permitir a remontada da vechia signora italiana.

Só que do lado contrário iria estar, mais uma vez, o “rei da Champions” como lhe chama hoje o director do diário AS, Alfredo Relaño, e foi exactamente o super-campeão português que haveria de empunhar a espada com a qual decepou a irreconhecível equipas de Madrid.

Uma noite épica para a história de CR7 e também, especialmente, para a Juventus, afastada destas andanças europeias anos a fio, mas ressuscitada agora pela cabeça e pés de um jogador que levou o presidente do Real Madrid a cometer o erro mais imperdoável dos seus mandatos.

Daí que Florentino Perez deva ter sido, na noite de ontem, a figura mais citada pela imprensa espanhola e pelos adeptos do clube do regime.

Com seis equipas já apuradas para os quartos-de-final, restam duas para o apuramento final.

Hoje, o Barcelona recebe o Lyon (0-0 na primeira mão) e em Munique vamos ter o grande jogo da noite (Bayern-Liverpool), curiosamente ambos com total ausência de golos nos desafios anteriores.

Parecendo quase certa a qualificação dos catalães, a dúvida vira-se para o encontro a realizar na capital Baviera, capaz de nos proporcionar mais uma noite mágica a confirmar que a Liga dos Campeões é, de facto, a maior e melhor competição mundial de clubes.